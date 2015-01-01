بيريز يعطل صفقة نيمار وبرشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن دور فلورنتينيو بيريز رئيس فريق ريال مدريد الإسباني في تعطيل صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة من باريس سان جيرمان.









وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن فلورنتينو بيريز هو الشخص المتسبب في تعطيل صفقة نيمار مع برشلونة خلال الوقت الحالي









وكتبت الصحيفة : كما هو الحال مع جوزيب ماريا بارتوميو ، يريد فلورنتينو بيريز أيضًا تجنب البكاء والأعتراف علنًا بأنه مهتم بنيمار ويسعي لضمه لناديه .









واضافت سبورت : يسعي بيريز لضم نيمار بجانب هازارد الذي انضم بالفعل لكتيبة النادي الملكي ، مع إمكانية ضم مبابي خلال العام القادم ، ليوجهة ثلاث ضربات دفعة واحدة للبرسا .









وأستكملت سبورت : بيريز يخفي اهتمامه بنيمار، حيث أن أمله الوحيد في تأجيل المفاوضات بين باريس سان جيرمان وبرشلونة لعدة أسابيع ، حتى يقترب إغلاق السوق ، إنه يعلم أنه ستتاح له الفرصة ، وسيحاول استغلالها على أكمل وجه.



