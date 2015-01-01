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المملكة تحصد 7 جوائز دولية في "بينالي كاناجاوا"

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 03:48 م
المملكة تحصد 7 جوائز دولية في بينالي كاناجاوا
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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حققت المملكة 7 جوائز دولية في معرض الفنون "بينالي كاناجاوا" الدولي لفن الأطفال العالمي باليابان لعام 2019 م، بعد منافسة مع (27599) طالبًا وطالبة من جميع أنحاء العالم.

وشهد الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة فرز أكثر من نصف مليون عمل، تم تصفيتها إلى 27599 طالبًا وطالبه من 80 دولة مشاركة، وحقق جوائز المملكة الطلاب التالية أسماؤهم: مازن بن عمر بامفلح - محافظة ينبع، يارا حسان با روم محافظة جدة، فاطمة الشريف - محافظة الطائف، دونيا ناصر الغامدي منطقة عسير، نجوى أحمد مارير - منطقة جازان، شهد محمد القاضي - منطقة جازان، جورية عارف شيخ - محافظة جدة، ريماس يحيى كادي - محافظة جدة.

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