استقالة وزير المالية المكسيكي بسبب خلافات مع رئيس الأركان

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قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الأربعاء، إن وزير المالية السابق كارلوس أورزوا، الذي استقال أمس الثلاثاء، كان بسبب خلافات مع رئيس أركان الرئيس ورجل الأعمال ألفونسو رومو من بين قضايا أخرى.



وأشار أورزوا في خطاب استقالته إلى مشاكل مع أعضاء آخرين في الحكومة كأحد أسباب المغادرة، كما أشار إلى "التطرف" في السياسة الاقتصادية وتضارب المصالح في تعيين بعض مسؤولي الوزارة الذين فرضوا عليه من قبل أعضاء مؤثرين في الحكومة.



