مطار فيينا الدولي يشهد زيادة في عدد المسافرين بنسبة 19.7٪ خلال يونيو الماضي

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ذكرت إدارة المطار في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن مطار فيينا الدولي سجل زيادة كبيرة بنسبة 19.7 في المائة في أعداد المسافرين على أساس سنوي في يونيو لرؤيتهم يرتفعون إلى 2985210.



وقالت إن حركة الركاب المحلية في أكبر مطار في البلاد زادت بنسبة 25.4 في المئة، في حين أن أعداد المسافرين العابرين ارتفعت بنسبة متواضعة 3.1 في المئة.



وارتفع عدد المسافرين إلى أوروبا الشرقية والغربية بنحو 20 في المائة، بينما ارتفع عدد المسافرين إلى أمريكا الشمالية بنسبة 35.6 في المائة، وإلى الشرق الأوسط بنسبة 22.2 في المائة، وإلى أفريقيا بنسبة 17.3 في المائة.



كما ارتفعت حركة الطائرات بنسبة 12.9 في المئة.



ومع ذلك، انخفض حجم الشحن في المطار بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.



وقالت إدارة المطار إن عدد المسافرين ارتفع خلال الأشهر الستة الأولى من العام بنسبة 23.9 في المائة ليصل إلى 14.7 مليون مسافر.

