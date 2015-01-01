الأهلي المتحد يصعد ببورصة البحرين في ختام التعاملات

ارتفعت بورصة البحرين بنهاية تداولات اليوم الأربعاء؛ مدفوعة بنمو قطاع البنوك بفعل سهمه القيادي سهم البنك الأهلي المتحد- البحرين.





ووصلت كمية التداول إلى 9.382 مليون سهم، بسيولة 2.635 مليون دينار، في حين ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 13 مليون دينار من 9.653 مليار دينار، إلى 9.666 مليار دينار بنهاية جلسة اليوم.









وزادت قطاعات البنوك التجارية، والصناعة، والخدمات، والاستثمار بنهاية الجلسة.





وجاء على رأس قائمة الأسهم الأكثر ربحاً سهم شركة ناس، تلاه زين البحرين، ثم مصرف السلام- البحرين.





وعلى الجانب الآخر، تصدر القائمة الحمراء شركة استيراد الاستثمارية، وجاء ثانياً مجموعة فنادق الخليج، ثم عقارات السيف.





واحتل سهم البنك الأهلي المتحد- البحرين قائمة الأكثر نشاطاً من حيث الكميات بعدما شهد تداول 5.098 مليون سهم.





وعلى مستوى أداء أسهم البورصة القيادية ارتفع سهم مؤسسة ناس بنسبة 4.17 بالمائة، تلاه بنك البحرين الوطني بنسبة 2.98 بالمائة، ثم سهم جي إف إتش المدرج في بورصة البحرين، وسوق دبي المالي، وبورصة الكويت بنسبة 0.85 بالمائة، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بنسبة 0.26 بالمائة، وأخيراً زاد سهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 0.24 بالمائة.





وعلى الجانب الآخر، هبط عقارات السيف بنسبة 1.48 بالمائة، ثم مجموعة البركة المصرفية الذي انخفض بنسبة 0.31 بالمائة.