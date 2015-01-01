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بيان أمريكي: واشنطن مستعدة لإجراء مباحثات مع طهران دون شروط مسبقة

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 03:43 م
بيان أمريكي: واشنطن مستعدة لإجراء مباحثات مع طهران دون شروط مسبقة
أمريكا وإيران
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وكالات
 
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أكدت الولايات المتحدة في بيان وجهته إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها منفتحة على إجراء مباحثات دون شروط مسبقة مع إيران ومستعدة لتطبيق كامل العلاقات معها.

 

وتقول طهران إنها ستواصل خرق حدود الاتفاق واحداً تلو الآخر حتى تحصل على المكاسب الاقتصادية التي وعد بها الاتفاق.

 

وتعكف واشنطن في الوقت نفسه على عزل إيران لإجبارها على التفاوض على الاتفاق النووي وبرنامجها الصاروخي وسلوكها في المنطقة.

 

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