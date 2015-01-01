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مصرع عاملين سقطا في بلاعة صرف صحي بشارع الكف بالغردقة

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 03:38 م
مصرع عاملين سقطا في بلاعة صرف صحي بشارع الكف بالغردقة
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محمد طه
 
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لقى عاملين مصرعهما بعد سقوطهم ببلاعة صرف صحي بشارع الكف بمدينة الغردقة؛ تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حيث تمكنت الحماية المدنية بمدينة الغردقة من انتشال العاملين بعد سقوطهم فى بلاعة الصرف الصحي بشارع الكف بمدينة الغردقة؛ وتوفيا قبل فور وصولهم المستشفى وتم ايداعهم بمشرحة مستشفى الغردقة العام.

تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر بسقوط عاملين في إحدى بلاعات الصرف الصحي بشارع الكهف؛ على الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف والدفاع المدنى لموقع الحادث وتم انتشال العاملين فى غيبوبة تامة وشبه متوفيان وهما السيد سالم الخبير ٢٤ على عباس مهران ٤٠ سنه من محافظة سوهاج.

وأكد مصدر طبي ان العاملين توفيا قبل دخول المستشفى ودخلا مباشرة المشرحة. 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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