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تركيا ترفض ادعاءات اليونان والاتحاد الأوروبي بشأن الحفر قبالة قبرص

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 03:38 م
تركيا ترفض ادعاءات اليونان والاتحاد الأوروبي بشأن الحفر قبالة قبرص
صورة أرشيفية
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ترجمة: دينا الشريف
 
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قالت تركيا اليوم الأربعاء، إنها ترفض تأكيدات اليونان والاتحاد الاوروبي بأن التنقيب التركي عن الغاز والنفط قبالة قبرص غير شرعي، وقالت إنها أظهرت أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون وسيطا محايدا بشأن مشكلة قبرص.

وقالت وزارة الخارجية التركية، إن سفينة الفاتح التركية بدأت الحفر في غرب الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط في بداية مايو ووصلت سفينة يافوز التابعة لها مؤخرًا إلى شرق قبرص وستقوم أيضًا بأعمال الحفر.

تقول قبرص إن تصرفات تركيا تتعارض مع القانون الدولي. يوجد لدى تركيا والحكومة المعترف بها دوليًا في الجزيرة المقسمة مطالبات متداخلة في هذا الجزء من البحر المتوسط، وهي منطقة يُعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعي.

أسقطت سفينة يافوز للحفر مرساة يوم الاثنين إلى الجنوب من شبه جزيرة كارباسيا القبرصية، وهي منطقة جبلية في الشمال الشرقي. لقد أثار احتجاجًا قويًا من نيقوسيا وتوبيخًا من الاتحاد الأوروبي.

وقد حذر زعماء الاتحاد الأوروبي تركيا من إنهاء الحفر في المياه حول الجزيرة أو مواجهة نشاط من الكتلة في يونيو.

وقال بيان وزارة الخارجية التركية "نرفض التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية اليونانية ومسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين يصفون هذه الأنشطة لبلادنا بأنها غير شرعية".

وقالت الوزارة "لقد أصبح من الواضح أن الاتحاد الأوروبي غير قادر على القيام بدور الوسيط المحايد في عمليات التفاوض بشأن حل مشكلة قبرص".

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