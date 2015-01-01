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تفاصيل عودة هالة فاخر للساحة الإعلامية ببرنامج يومي على "المحور" (صور)

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 03:37 م
تفاصيل عودة هالة فاخر للساحة الإعلامية ببرنامج يومي على المحور (صور)
هالة فاخر
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الفجر الفني
 
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كشفت النجمة القديرة هالة فاخر، عودتها للساحة الإعلامية من جديد من خلال برنامج يعرض على شاشة قناة المحور الفضائية، بعنوان "هالة مصرية".

 

وأكدت هالة في تصريحات صحفية أن البرنامج يناقش الموضوعات الاجتماعية والأسرية التي تشغل بال الشارع المصرية، ويتطرق للعديد من الموضوعات التي تهم المرأة والطفل بالإضافة إلى الفقرات الطبية المميزة التي نستخلص من خلالها المعلومات اللازمة لصحة أسرتنا.

 

ونوهت إلى أن الموضوعات الخاصة بالتعليم، ستكون موجودة في البرنامج لأنها على قناعة تامة بدور العلم في بناء أجيال قوية تخدم مجتمعها.

 

وأوضحت أن البرنامج يختلف عن البرامج التليفزيونية المنافسة الأخرى شكلا وموضوعا وهذا ما حمسها لخوض التجربة مجددا بعد عددا من البرامج الناجحة التي قدمتها خلال الفترة الماضية.

 

وأشادت هالة بتعاون قناة المحور والوكيل الإعلاني خالد الغنيمي، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لنجاح البرنامج الذي تراهن على تحقيقه لنسب مشاهدة عالية، مشيرة إلى أن البرنامج سيعرض لمدة خمسة أيام على مدار الأسبوع، من السبت إلى الأربعاء.

تفاصيل عودة هالة فاخر للساحة الإعلامية ببرنامج يومي على "المحور" (صور)
تفاصيل عودة هالة فاخر للساحة الإعلامية ببرنامج يومي على "المحور" (صور)
تفاصيل عودة هالة فاخر للساحة الإعلامية ببرنامج يومي على "المحور" (صور)
تفاصيل عودة هالة فاخر للساحة الإعلامية ببرنامج يومي على "المحور" (صور)
تفاصيل عودة هالة فاخر للساحة الإعلامية ببرنامج يومي على "المحور" (صور)
تفاصيل عودة هالة فاخر للساحة الإعلامية ببرنامج يومي على "المحور" (صور)
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