"هواوي": مصر مركزًا إقليميًا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شمال إفريقيا





عقدت شركة هواوي، المزود العالمي الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، قمة الموردين السنوية التاسعة لشمال إفريقيا في مصر مع أكثر من 200 ضيف من سلسلة التوريد الخاصة بشركة هواوي . وكان موضوع الحدث هو "الإرشاد الرقمي ، النظام البيئي ، التعاون المربح للجانبين". عرضت القمة جهود شركة هواوي في بناء نظامها البيئي والاستثمار فيه في مصر وشمال إفريقيا. سلطت هواوي أيضًا الضوء على جهودها لدعم الشركاء المحليين المصريين لتوسيع أعمالهم وتصديرها في جميع أنحاء المنطقة من خلال هواوي .





خلال هذا الحدث، كرمت هواوي شركائها على جهودهم الملحوظة. احتفلت القمة أيضًا بوجود هواوي في شمال إفريقيا لأكثر من 20 عامًا بدعم من شركاء هواوي الاستراتيجيين على امتداد نظامها البيئي. تضم سلسلة التوريد الخاصة بشركة هواوي حاليًا مورد 55في مصر وأكثر من 300 في شمال إفريقيا الذين يعتبرون من الأصول القيمة. في إطار خطة التنمية المستدامة لمصر: مصر 2030 ، تدعم هواوي حاليًا مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يقوم بتصدير المواهب والخبرات.





في السنوات العشر الماضية، تجاوزت قيمة مشتريات هواوي في منطقة شمال إفريقيا 3 مليارات دولار أمريكي ، وهناك أكثر من 300 شركة تتعاون معنا كل عام. يزيد عدد المهندسين المعتمدين من هواوي عن 6100 مهندس. خلقت سلسلة التوريد من هواوي أكثر من 30000 وظيفة. صرح السيد Cao Jibin ، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي.





أكد السيد Jibin أن هواوي قد استثمرت في مورديها لتنمو بشكل مستدام. وسع أكثر من 30 موردا عملياتهم من مقاطعة واحدة إلى بلدان مختلفة في جميع أنحاء المنطقة. بفضل المساعدة المستمرة من هواوي ، حصلت 42 شركة على شهادة ISO ، وأنشأت نظامًا موثوقًا لإدارة الجودة ، وأصبحت مؤسسة حديثة ، عززت تطوير جزء هام من النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.





كما أبرز السيد Jibin أن هواوي ملتزمة بتوفير التكنولوجيا الرقمية للجميع والأسر والمؤسسات لتحقيق عالم ذكي ومتصل تمامًا. بالتعاون الوثيق مع شركائها ، تمارس هواوي مهمتها لمدة 20 عامًا في شمال إفريقيا. تقدم هواوي خدمات اتصالات عالية الجودة إلى 28 دولة والتزمت بتعزيز التنمية الرقمية في المنطقة.





تقديراً لجهود شركائها وعملهم الدؤوب ، منحت هواوي لشركائها الإستراتيجيين أفضل أربع جوائز مختلفة وهي جائزة المورّد الذهبي وجائزة أفضل تعاون وجائزة أفضل جودة وجائزة EHS الممتازة.





قدمت شركة هواوي أيضًا أدوات التحول الرقمي التي من شأنها تعزيز كفاءة مورديها مما يساعدهم على زيادة مبيعاتهم والتوسع في نهاية المطاف إلى أسواق جديدة تعمل هواوي فيها. نظام بيئي قوي للأعمال حيث يتقاسم جميع اللاعبين الموارد والفوائد والقيمة مع الإدارة المشتركة للمخاطر. تعمل هواوي دائمًا على بناء مجموعة فريدة وشاملة من المزايا التنافسية في نظامها البيئي الذي ينجح أعضاؤه جميعًا معًا.







