خبير تكنولوجي: ارتفاع نسبة الشباب في أفريقيا يدعم فرص الاستثمار التكنولوجي

دعا المهندس تامر هدايت المدير الاقليمي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط لشركة "نت سينك نت ورك سيلوشنز" وعضو الجمعية العمومية لشعبة الاقتصاد الرقمي الى ضرورة استثمار العلاقات الطيبة بين مصر والقارة الافريقية ورئاسة مصر للاتحاد الافريقي في فتح اسواق جديدة بمجالات الصناعات التكنولوجية المصرية وتكنولوجيا المعلومات والتدريب حيث أن دول أفريقيا لديها فرص واعدة في هذا المجال ونحن لدينا ما يؤهلنا من الخبرات.

وأضاف المهندس تامر هدايت عضو الجمعية العمومية لشعبة الاقتصاد الرقمي في تصريحات له اليوم إن مبادرة "إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون له دور كبير في تدريبب وتاهيل الشباب المصري والافريقي على التطور التكنولوجي والابداع وتؤهل لعقد شراكات مع الدول الافريقية وخلق فرص استثمارية كبيرة لقطاع التكنولوجيا والاتصالات المصري في السوق الافريقي.





وأوضح تامر أن دول القارة الافريقية لديها خبرات ايضا في قطاع تكنولوجيا المعلومات ولكنها تحتاج الى المزيد فنجد على سبيل الامثلة كينيا لديها مشروع سيليكون سافانا وهو مركز عالمي على غرار (وادي السيليكون) الأمريكي في كاليفورنيا اما نيجيريا تتميز بالانتشار الكبير لمستخدمي الإنترنت أكثر من 55.9 مليون مستخدم للإنترنت ولديها مركز تكنولوجي عالمي يحمل اسم Yaba في مدينة لاجوس و أوغندا لديها نمو في عدد مستخدمي الإنترنت وخدمات الهواتف وتطور قدراتها التكنولوجية.. أما غانا فنتيجة لنجاحها في نشر التكنولوجيا في الأحياء والمناطق الفقيرة زاد حجم سوق تكنولوجيا المعلومات بها بشكل كبير.





واكد هدايت ان مصر حاليا لديها فرص واعدة في تصدير التكنولوجيا الى دول القارة الافريقية خاصة أن 60% من سكان القارة الافريقية شباب وهناك استثمارات مصرية تصل الى أكثر من 10 مليارات دولار في دول أفريقيا ومنها جزء كبير في البنية التحتية والتصنيع والزراعة والاتصالات وكل هذا يحتاج الى المزيد من الخدمات التكنولوجية.





واقترح هدايت بضرورة اعداد دراسة سوق عن الدول الافريقية واحتياجاتها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي تكون متوفرة لكل مستثمر مصري يرغب في العمل بأفريقيا وتهيئة المناخ الاستثماري.



