وائل جمعة والشاطر يفتحان النار على إعلان اعتذار نجوم المنتخب (فيديو)
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 02:30 م
الفجر الرياضي
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فتح وائل جمعة نجم الأهلي الأسبق وإسلام الشاطر نجم الإسماعيلي
الأسبق النار على لاعبي منتخب مصر لتصوير إعلان الاعتذار عن وداع كأس أمم إفريقيا
لإحدى الشركات مدفوع الأجر وسط أنباء عن تصويره قبل انطلاق البطولة.
وكتب وائل جمعة عبر حسابه على تويتر: "قمة الفشل أن تحضر لفشل قبل
بدايه عملك.. عن لاعبي المنتخب الذين لا يستحقون قميص بلدنا الغالي".
وقال إسلام الشاطر على تويتر: "شخصيه ضعيفه من لاعبي المنتخب داخل
الملعب وخارجه .... ازاي يوافقوا علي اعلان
اعتذار بالشكل دا حاجه تكسف والله ... النجم
يجب أن يرفض او يوافق علي فكره الإعلان بس
توافق علي إعلان بهذا الشكل قمه الفشل والانهزامية وضعف الشخصية".
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