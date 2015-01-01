ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وائل جمعة والشاطر يفتحان النار على إعلان اعتذار نجوم المنتخب (فيديو)

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 02:30 م
وائل جمعة والشاطر يفتحان النار على إعلان اعتذار نجوم المنتخب (فيديو)
منتخب مصر
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

 

فتح وائل جمعة نجم الأهلي الأسبق وإسلام الشاطر نجم الإسماعيلي الأسبق النار على لاعبي منتخب مصر لتصوير إعلان الاعتذار عن وداع كأس أمم إفريقيا لإحدى الشركات مدفوع الأجر وسط أنباء عن تصويره قبل انطلاق البطولة.

 

وكتب وائل جمعة عبر حسابه على تويتر: "قمة الفشل أن تحضر لفشل قبل بدايه عملك.. عن لاعبي المنتخب الذين لا يستحقون قميص بلدنا الغالي".

 

وقال إسلام الشاطر على تويتر: "شخصيه ضعيفه من لاعبي المنتخب داخل الملعب وخارجه ....  ازاي يوافقوا علي اعلان اعتذار بالشكل دا  حاجه تكسف والله ... النجم يجب أن يرفض او يوافق علي فكره الإعلان  بس توافق علي إعلان بهذا الشكل قمه الفشل والانهزامية وضعف الشخصية".

 

Advertisements
المزيد عن: وائل جمعة منتخب مصر مصر اعلان اعتذار نجوم المنتخب اسلام الشاطر اخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
السنغال
-
x
18:00
-
بنين
نيجيريا
-
x
21:00
-
جنوب إفريقيا