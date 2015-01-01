بعد إيداع الدفعة العشرين.. حساب المواطن يعلن عن رقم لتلقي الشكاوى والاستفسارات
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 02:15 م
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أعلن برنامج حساب المواطن السعودي عن رقم لتلقي الشكاوى والاستفسارات بعد إيداع الدفعة العشرين من دعم البرنامج، كما يمكن للمستفيدين الاتصال عبر رقم 19912.
وللاستفادة من الحاسبة التقديرية في برنامج حساب المواطن، كشف البرنامج عن رابط www.ca.gov.sa لمعرفة نتيجة أهليتهم واستحقاقهم، كما يمكنهم التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 19912، أو عبر حساب البرنامج بتويتر في حال وجود استفسارات أو مشكلات بشأن البرنامج.
وأودع حساب المواطن اليوم حوالي 2.6 مليار ريال لمستحقي الدعم من الدفعة العشرين لشهر يوليو الجاري، ووصل نسبة المستفيدين من البرنامج مستوفي الشروط حوالي 83 %، وبلغ إجمالي التعويضات التي قدمها البرنامج عن الدفعات السابقة حوالي 13.4 مليون ريال، مضيفا، وبلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة العشرين حوالي 47.7 مليار ريال.
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