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سعفان الصغير: "أبوريدة ميعرفش غير 3 مدربين في مصر"

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 02:27 م
سعفان الصغير: أبوريدة ميعرفش غير 3 مدربين في مصر
هاني أبوريدة
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الفجر الرياضي
 
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انتقد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى نادي الاسماعيلي هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، وراء تمسكه بثلاث مدربين فقط في مصر لتوليهم تدريب المنتخبات رغم عدم تحقيقهم نتائج.

 

وأضاف سعفان الصغير في مداخلة مع الإعلامي كريم خطاب ببرنامج "نجوم افريقيا"  على اذاعة نجوم اف ام أت هاني ابوريدة متمسك بثلاث مدربين في مصر فقط هم شوقي غريب ومعتمد جمال وهاني رمزي فشوقي غريب حصل على أكثر من فرصة مع المنتخبات ونفس الأمر ينطبق على هاني رمزي ومعتمد جمال.

 

أبدى مدرب حراس مرمى الاسماعيلي اندهاشه الشديد من تمسك ابوريدة بهذا الثلاثي رغم عدم تحقيق نتائج وتساءل هل باقي المدريبن اللي في مصر ماعندهمش فكرة؟!

 

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المزيد عن: هاني ابوريدة سعفان الصغير اخبار الرياضة اتحاد الكره
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