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أمير القصيم يستجيب لمواطنة طلبت التقاط صورة لطفلتها معه (فيديو)

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 02:14 م
أمير القصيم يستجيب لمواطنة طلبت التقاط صورة لطفلتها معه (فيديو)
صورة تعبيرية
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الفجر السعودي
 
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر استجابة أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود لطلب مواطنة بالتقاط صورة لابنتها معه.

وكان الأمير في زيارة تفقدية لأحد المواقع السياحية عندما مرّ أمام المواطنة التي طلبت إذنه بالتقاط الصورة، فأجابها بالموافقة، وحملَ أحدُ مرافقيه الطفلة إليه.

وحظي المقطع بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وشكرت المواطنة أمير المنطقة على تجاوبه وتفاعله مع طلبها.


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