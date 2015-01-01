سفير سريلانكا بالقاهرة: الأزهر مهد الوسطية والاعتدال في العالم الإسلامي

قال سفير سريلانكا في القاهرة، رامية يوجاراجان، إن الأزهر يسعى بخطى ثابتة لنشر وسطية الإسلام، فيأتي طلابنا من سريلانكا إلي الأزهر لينهلوا من العلوم الإسلامية التي تتسم بالوسطية والاعتدال، وما يتعلمونه هنا في مصر بلد الأزهر، ينشرونه في سريلانكا وغيرها من دول العالم، فهم بمثابة سفراء لنا في الأزهر.





وأضاف علي هامش مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالطالب محمد شفان بكلية أصول الدين بالقاهرة جامعة الأزهر، بعنوان " زوائل الرجال مستدرك الحاكم علي التهذبين وصحيح ابن حبان"، تحت رعاية وإشراف جمعية سفراء الهداية للطلاب الوافدين بالأزهر، أن طلابنا يدرسون بكل تفاني علوم الأزهر، ثم يعودون ليقودوا الجالية الإسلامية بحكمة ودراية.





وأشار رامية جئت للاحتفال بانجاز شفان، ومستعد للإتيان لكل طالب يشعرني بالفخرمن طلابنا، وسعيد باعتمادهم علي أنفسهم في رحلتهم العلمية، وحضورنا هو بمثابة دعم وتشجيع لهم حتي نشعرهم بأننا موجودون بجوارهم.





وأشاد يوجاراجان، بالدعم الذي تقدمه جمعية سفراء الهداية للطلاب من برامج تعليمية ، لتسهيل رحلتهم العلمية، كما وجه الشكر للقائمين علي رعاية الوافدين بالأزهر.



