الجيزة تزيل جسورا وكباري عشوائية مقامة على ضفاف النيل بالصف‎

بدأت محافظة الجيزة بالتعاون مع جهاز حماية النيل والأجهزة الأمنية، أعمال إزالة التعديات المقامة على ضفتي النيل بقرية الوادي بمحيط المنطقة الاستثمارية بمركز ومدينة الصف والتي تعيق وصول المراكب والسفن للمشروعات المقامة بالمنطقة.





وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه لا تهاون فى التعدي على حرم نهر النيل، مؤكداً على ضرورة التنسيق مع مديرية الأمن وأجهزة الري ومركز ومدينة الصف بإزالة كافة التعديات المقامة على ضفاف نهر النيل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





وكما أكد المحافظ أن جهاز حماية النيل قد أصدر 221 قرار إزالة للعقارات والمخالفات والأسوار المقامة بالمخالفة لافتاً أن المخالفين قاموا ببناء عقارات ومبانى وأسوار مخالفة، بالإضافة إلى جسور عشوائية تربط بين البر الغربى والبر الشرقى للنهر فى تعدى واضح على حرم نهر النيل وقد قام جهاز حماية النيل بتحرير محاضر ضد هذه المخالفات.





وشهد موقع الازاله تواجد أمنى مكثف بقيادة اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ومشاركة اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد بمحافظة الجيزة ومسئولي جهاز حماية النيل.





ومن جانبه أشار خيرى مرسي رئيس مركز ومدينة الصف أنه بناء على توجيهات المحافظ فقد تم إزالة 2 جسر حتى الان بمعدات المركز وجهاز حماية النيل وجارى المتابعة لإزالة كافة التعديات المقامة عقب تدبير البدائل المناسبة للمقيمين بالمنطقة.



