فريق طبي ووفد من المياه عقب ورود معلومات بتفشي حمى التيفود بقرية بشبين القناطر

دفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بفريقين من الطب الوقائى بمديرية الصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى قرية تل بنى تميم التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بعد انتشار معلومات عن ظهور حالات من حمي التيفود بين عدد من الأهالي واعداد تقرير واف حول حقيقة الأمر من عدمه.





وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، إن الشركة قامت بارسال لجنة لعمل تحاليل للمياه للوقوف وأخذ عينات من المنازل والمحال التجارية مطالبا بعدم التسرع فى الحكم بأن مياه الشرب وراء ظهور المرض لاسيما أن هناك أسبابا كثير للإصابة به.



