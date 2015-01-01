فريق طبي ووفد من المياه عقب ورود معلومات بتفشي حمى التيفود بقرية بشبين القناطر
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 02:19 م
محمد نبيل
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دفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بفريقين من الطب الوقائى بمديرية الصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى قرية تل بنى تميم التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بعد انتشار معلومات عن ظهور حالات من حمي التيفود بين عدد من الأهالي واعداد تقرير واف حول حقيقة الأمر من عدمه.
وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، إن الشركة قامت بارسال لجنة لعمل تحاليل للمياه للوقوف وأخذ عينات من المنازل والمحال التجارية مطالبا بعدم التسرع فى الحكم بأن مياه الشرب وراء ظهور المرض لاسيما أن هناك أسبابا كثير للإصابة به.
فيما أعلنت مديرية الصحة فى القليوبية تشكيل فريق طبي من المديرية وإدارة صحة شبين القناطر تحت إشراف الدكتور حمدى الطباخ وكيل الوزارة توجه إلى القرية سالفة الذكر بعد انتشار أخبار عن تفشي حمى التيفود بالقرية وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة للمواطنين ورصد وجود المرض من عدمه وناشدت المديرية المواطنين بالتوجه إلى أقرب مستشفى للفحص إذا ما ظهرت عليهم أعراض مرضية.
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