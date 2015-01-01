شركة أسواق مصر المنفذة لشارع 306 تعلن تطوير "شارع مصر" القديم

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أعلن إسلام الشافعي، مدير إدارة شركة أسواق مصر إكسبربيس للتطوير، والمنفذة لشارع 306، إن شركة أسواق المنفذة لشارع 306، استحوذت على إدارة شارع مصر.



وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لبرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة Ten، أن نقل الإدارة بالكامل سيكون خلال أسبوعين تقريبًا، وأنه سيتم حل مشكلة الديون المتراكمة على الشباب في شارع مصر.



وأوضح أن الاختلاف بين 306 وشارع مصر، أن التعامل سيكون بالنسبة من الأرباح، وليس بقيمة إيجارية ثابتة، وهذا تسهيلًا على الشباب، ولن يؤدي لتراكم المديونات عليهم.