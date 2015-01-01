عمرو محمود ياسين بعد إعلان اعتذار لاعبي المنتخب: "للدرجة دي مفيش مخ"



أعرب الفنان والمؤلف الشاب عمرو محمود ياسين، عن استيائه من الإعلان الذي طرحته شركة بيبسي، لاعتذار عدد من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بعد الخروج المبكر من بطولة الأمم الأفريقية.





وعلق "ياسين" على الإعلان: "التربح على حساب احزان الناس ! انتوا للدرجه دي مفيش مخ؟ مش هتكلم عن الاحساس و الشعور بالمسؤولية والإنسانية لان واضح ان انتوا عادمينها بس كمان مش عارفين امتى تمثلوا انكم بني ادمين؟ اعلان العار".