"جنوب الدلتا للكهرباء": الانتهاء من تنفيذ 92% من الخطة الإستثمارية بتكلفة 138 مليون









صرح المهندس محمد عبد الحكم رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ، أنه تم اعتماد 150 مليون جنيه كخطة استثمارية ذاتية للشركة للعام المالي 2018/2019 ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عمليات بـ 138 مليون جنيه بنسبة تنفيذ تصل إلى 92%.









وأضاف رئيس الشركة خلال استعراضه تقريرعن معدلات الآداء وسيرالعمل فيما يتعلق بالخطة الطموحة للعام المالي2017/2018 & 2018/2019 ، قال إنه تم اعتماد 1966,3 مليون جنيه وتنفيذ عمليات بـ1643 مليون جنيه بنسبة تنفيذ تصل إلى 83,5% .









وفيما يتعلق بالموقف التنفيذى لخطة تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلي الكتل السكنية إلي كابلات أرضية ، أكد أنه تم اعتماد 172,91 مليون جنيه ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 133عملية بقيمة 147,9مليون جنية بنسبة تنفيذ تصل إلى 85,5%.





وفيما يتعلق بخطة مشروعات الغير للعام المالي 2018 /2019 ، تم الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي لـ703 مشروع بإجمالي تكلفة301,8 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 140,4%،مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء أيضا من تنفيذ عدد من عمليات الإحلال والتجديد والتوسع لعدد من المهمات التي تم تنفيذها ضمن الخطة ( الاستثمارية + الطموحة )،حيث تم إحلال 574 محول بنظام السلاسل الرأسية لرفع قدرات 1495محول ، بالإضافة لـ 216 محول كنقط فتح جديدة لتحسين الجهود،









وأكد أنه تم تقسيم واستحداث 98 مغذي جديد ، وذلك فيما يتعلق بمهمات الجهد المتوسط ، حيث تم فرد 1359,4 كم كابلات لتحسين أداء مغذيات الجهد المتوسط وكذلك تنفيذ 4475 عامود جهد متوسط ، بالإضافة للإنتهاء من تنفيذ 394,1 كم موصلات جهد متوسط ، وكذلك أيضا تم إحلال وتجديد 33 موزع وموزعين آخرين جديدين بإجمالي35 موزع.





وأوضح أنه تم تدعيم 93 قرية وإحلال 152 آخرين خلال العام المالي2018/2019 من خلال تنفيذ 29769 عامود جهد منخفض و642,1 كم موصلات جهد منخفض، و 36,2 كم كابلات جهد منخفض ، وذلك لتدعيم شبكة الجهد المنخفض .





وحول أعمال التطوير علي مستوي الشركة ، تم الإنتهاء من تطوير معدات النقل من خلال شراء عدد من الأوناش واللوارى والترلات والمقطورة وغيرها ، كما تم تطوير أيضا منظومة الشحن للعدادات مسبوقة الدفع ، حيث تم شراء 203 ماكينة شحن خاصة بالمقرات، وكذلك تطوير 12 فرع من فروع الشركة فى كل من كفر الزيات ، منوف ، سمنود، تلا،قها، قطور ، السنطة ، اشمون قري ومدن، مركز بنها ، بسيون وبركة السبع.









وقال إنه فيما يتعلق بنتائج أعمال الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار، أوضح رئيس الشركة، أنه تم خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ابريل 2019 تحرير5631 محضر تم تحصيل ما يقرب من 4229 محضرمنهم بقيمة 9,6 مليون جنيه.





وأكد أن الفترة الماضية شهدت انخفاض فى معدلات الأعطال ، حيث بلغ إجمالى الأعطال فى شهر إبريل الماضى 35 عطل على مستوى الشركة بمدة إنقطاع 41 ساعة مقارنة بشهر إبريل من العام الماضى الذى بلغت فيه معدل الأعطال 47 عطل بمدة انقطاع 75 ساعة بنسبة تحسن تتخطى 45% فى فترة الانقطاع على مدار العام.









والجدير بالذكر أن مثل هذه الجهود تأتى في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الآداء وتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية ، وحرصاً من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.







