"أوركيديا" تنظم مسابقة لأفضل بحث علمي في مجالات طب وجراحات العيون

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تنظم أوركيديا للصناعات الدوائية مسابقة لاختيار أفضل بحث علمي في مجالات طب وجراحات العيون يتسابق فيها شباب أطباء العيون من مختلف المحافظات، وتضم لجنة التحكيم لاختيار أفضل بحث عدد من أساتذة طب وجراحة العيون منهم الدكتور عمرو عبد العظيم، والدكتور ايهاب عثمان، والدكتور نادر بيومي، والدكتور أحمد عبد الهادي.



وأوضح الدكتور اسامة عباس رئيس مجلس إدارة أوركيديا، ان تنظيم المسابقة ياتى ضمن جهود الشركة لدعم البحث العلمى في مجالات طب وجراحات العيون وان المسابقة سوف يتم تنظيمها على هامش فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة "عقول عظيمة" للتعليم الطبي المستمر في مجال طب وجراحة العيون، المقرر إطلاقها يوم الجمعة المقبلة، وتقوم على تنفيذها اوركيديا بدعم ورعاية المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية



واشار عباس الى ان اوركيديا تهدف من تنظيم المسابقة على هامش فعاليات المرحلة التالتة من مبادرة عقول عظيمة على تشجيع شباب الأطباء على التميز في مجال طب وجراحة العيون، مع خلق روح المنافسة العلمية بين الباحثين للارتقاء بمستويات اداءهم المهنية وبأعمالهم البحثية وانه وفى سبيل إثراء المنافسة على الابحاث المتقدمة، وانه تم تخصيص جائزة ومنح تشجيعية لحضور مؤتمرات بالخارج، لافضل بحث.



وقالت الدكتورة شيماء صبري مدير المكتب العلمي والتسويق بشركة اوركيديا، إن المرحلة التالتة من مبادرة عقول عظيمة تاتى ضمن خطة اوركيديا للتعليم الطبي المستمر، وأنه سيتم عقد عدد من ورش العمل لتحقيق أقصى استفادة لشباب الأطباء، والتدريب على جراحات المياه البيضاء، والليزك وتصحيح الإبصار، وأمراض الشبكية، والجلوكوما "المياه الزرقاء"، وزرع القرنية، وحول الأطفال.

وأضافت: سيتم إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "عقول عظيمة بالتعاون مع قسم الرمد بجامعة اسكندرية، وتقديم برنامج متكامل على مدار 10 أيام علمية تستهدف مناطق مختلفة في جميع أنحاء مصر بإدارة من قبل أساتذة أطباء العيون لتقديم المعرفة العلمية بدءً من الأساسية إلى الحديثة المحدثة والابتكارات في مجال طب العيون، بالتعاون مع المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية.



وأوضحت أن التدريب النظري والعملي سيكون وفقًا لأحدث الطرق المبتكرة لتوصيل المعلومة بطريقة حديثة، يقدمها نخبة من أكبر أساتذة طب وجراحة العيون في مصر.