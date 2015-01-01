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وكيل "إسكان النواب": سيتم الموافقة على قانون الإيجار

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 02:13 م
وكيل إسكان النواب: سيتم الموافقة على قانون الإيجار
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إسلام شعراوي
 
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قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، من المتوقع أن يتم التصويت عليه خلال الساعات القليلة المقبلة، متوقعا أن تتم الموافقة على التعديل كما ورد من الحكومة.

وأضاف المغازي، أن النص الوارد من الحكومة تضمن الأشخاص الاعتباريين فقط، ولم يتطرق للأشخاص العاديين، وكانت اللجنة اتجهت حال مناقشة مشروع القانون لضم الأشخاص العاديين ولكن تبقى الكلمة الأولى والأخيرة للجلسة العامة التى شهدت حالة انقسام كبيرة ما بين مؤيد ومعارض لضم الأشخاص العاديين لمشروع القانون.

وأوضح وكيل اللجنة، أن الحكومة التزمت حرفيا بحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص فى وضع مشروع قانون بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض السكنى"، وهذا ما ذهب إليه الاتجاه الأغلب بالجلسة العامة أمس، ومن المتوقع أن تتم الموافقة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة.
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المزيد عن: محافظات النائب يسرى المغازى إسكان النواب أخبار مصر
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