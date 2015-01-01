وكيل "إسكان النواب": سيتم الموافقة على قانون الإيجار

قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، من المتوقع أن يتم التصويت عليه خلال الساعات القليلة المقبلة، متوقعا أن تتم الموافقة على التعديل كما ورد من الحكومة.





وأضاف المغازي، أن النص الوارد من الحكومة تضمن الأشخاص الاعتباريين فقط، ولم يتطرق للأشخاص العاديين، وكانت اللجنة اتجهت حال مناقشة مشروع القانون لضم الأشخاص العاديين ولكن تبقى الكلمة الأولى والأخيرة للجلسة العامة التى شهدت حالة انقسام كبيرة ما بين مؤيد ومعارض لضم الأشخاص العاديين لمشروع القانون.



