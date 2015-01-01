برلماني: إلغاء تعاقد المعلمين المؤقتين الذين لم يثبتوا كفاءة يصب في إطار خطة التطوير

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قال النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، إن وزارة التربية والتعليم تسعى لتطوير المنظومة والنهوض بالتعليم، وفيما يخص قرار الوزارة بشأن إلغاء التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين لم يثبتوا كفاءة فقط، واستمرار المعلمين الكفء مع منحهم إولوية في مسابقة المعلمين الجديدة يصب في إطار خطة التطوير.



وأضاف عبد الجواد، أن الإبقاء على المعلمين أصحاب العقود المؤقتة كان مطلب الكثير من النواب بشأن تحقيق الاستقرار فى المنظومة التعليمية والقضاء على أزمة عجز المعلمين فى العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أن هناك الكثير منهم اكتسب خبرة خلال عمله خلال الشهور السابقة التى عملوا خلالهم فى المدارس.



وأكد عضو مجلس النواب، أن المعلمين أصحاب العقود المؤقتة تم تدريبهم قبل استلام العمل، وبالتالى ليس من المنطقى الاستغناء عنهم بشكل تام، وان قرار الإبقاء على الأكفاء منهم بمثابة تجديد الامل للمعلمين المؤقتين، لسد العجز بالمديريات فى المواد المختلفة، بالإضافة إلى شرط الحصول على المؤهل التربوى، لضمان نجاح العملية التعليمية.