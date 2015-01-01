برلماني: إلغاء تعاقد المعلمين المؤقتين الذين لم يثبتوا كفاءة يصب في إطار خطة التطوير
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 02:10 م
إسلام شعراوي
Advertisements
Advertisements
قال النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، إن وزارة التربية والتعليم تسعى لتطوير المنظومة والنهوض بالتعليم، وفيما يخص قرار الوزارة بشأن إلغاء التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين لم يثبتوا كفاءة فقط، واستمرار المعلمين الكفء مع منحهم إولوية في مسابقة المعلمين الجديدة يصب في إطار خطة التطوير.
وأضاف عبد الجواد، أن الإبقاء على المعلمين أصحاب العقود المؤقتة كان مطلب الكثير من النواب بشأن تحقيق الاستقرار فى المنظومة التعليمية والقضاء على أزمة عجز المعلمين فى العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أن هناك الكثير منهم اكتسب خبرة خلال عمله خلال الشهور السابقة التى عملوا خلالهم فى المدارس.
وأكد عضو مجلس النواب، أن المعلمين أصحاب العقود المؤقتة تم تدريبهم قبل استلام العمل، وبالتالى ليس من المنطقى الاستغناء عنهم بشكل تام، وان قرار الإبقاء على الأكفاء منهم بمثابة تجديد الامل للمعلمين المؤقتين، لسد العجز بالمديريات فى المواد المختلفة، بالإضافة إلى شرط الحصول على المؤهل التربوى، لضمان نجاح العملية التعليمية.
وأضاف عبد الجواد، أن الإبقاء على المعلمين أصحاب العقود المؤقتة كان مطلب الكثير من النواب بشأن تحقيق الاستقرار فى المنظومة التعليمية والقضاء على أزمة عجز المعلمين فى العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أن هناك الكثير منهم اكتسب خبرة خلال عمله خلال الشهور السابقة التى عملوا خلالهم فى المدارس.
وأكد عضو مجلس النواب، أن المعلمين أصحاب العقود المؤقتة تم تدريبهم قبل استلام العمل، وبالتالى ليس من المنطقى الاستغناء عنهم بشكل تام، وان قرار الإبقاء على الأكفاء منهم بمثابة تجديد الامل للمعلمين المؤقتين، لسد العجز بالمديريات فى المواد المختلفة، بالإضافة إلى شرط الحصول على المؤهل التربوى، لضمان نجاح العملية التعليمية.
Advertisements
المزيد عن: النائب عاطف عبد الجواد
- "التعليم" تناقش آليات تنفيذ مسابقة التعاقدات المؤقتة للمعلمين
- "التعليم" تكشف تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين
- "التعليم": العقود المؤقتة للمعلمين في المسابقة الجديدة غير قابلة للتثبيت.. والمكافأة ألف جنيه (فيديو)
- "تعليم قنا" تطلق مسابقة "التعاقد المؤقت" لسد العجز من المعلمين.. ننشر التخصصات المطلوبة
- نائب وزير التعليم عن مدة تعاقد الوظائف المؤقتة:" العقد سينتهى بنهاية الفصل الدراسي الثاني"
- المديريات التعليمية تستقبل من وقع عليهم الاختيار بالوظائف المؤقتة لبدء التعاقد معهم (صور)
- "التعليم": لم نعلن شروط المسابقة الجديدة للمعلمين حتى الآن
- "برلماني" يتقدم ببيان عاجل حول أوضاع المعلمين المؤقتين بوزارة التعليم
- برلماني يتقدم ببيان عاجل لوزير التعليم حول مصير أصحاب العقود المؤقتة
- "التعليم" توضح موقف المعلمين بمسابقة العقود المؤقتة