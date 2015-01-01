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الحدود يطالب حارسه بالبحث عن عرض للرحيل

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 01:09 م
الحدود يطالب حارسه بالبحث عن عرض للرحيل
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محمد الصو
 
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منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة طارق العشري المدير الفني، الضوء الأخضر للبحث عن عرض لرحيل مسعد عوض حارس الفريق خلال الفترة المقبلة.


وأبلغ العشري، حارسه أنه لا دور له مع الفريق العسكري بالموسم الجديد، وعليه البحث عن عرض للرحيل قبل فترة الميركاتو الصيفي.


وكان الحدود، أعلن التعاقد مع محمد فتحي حارس الإسماعيلي ثلاثة سنواب مقبلة، لتدعيمم مركزه بعد ظهور عوض"، بمستوى متواضع بالموسم الماضي.

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