الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 %
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 01:08 م
وكالات
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5 في المئة.
ونقلت وكالة "روتيرز" عن دبلوماسيين
قولهم إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت الدول الأعضاء في اجتماع مغلق اليوم
الأربعاء، أن مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران يفوق مستوى 3.67 في المئة الذي يسمح
به الاتفاق النووي مع القوى العالمية.
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