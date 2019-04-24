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سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 10-7-2019

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 12:53 م
سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 10-7-2019
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استقر سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10-7-2019، وبلغ متوسط 18.7 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار اليورو الأوروبي في البنوك اليوم الأربعاء 10-7-2019

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.66جنيه للشراء.
18.96جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.68 جنيه للشراء.
18.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
18.66 جنيه للشراء.
18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
18.7 جنيه للشراء.
18.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك المركزى
 18.71 جنيه للشراء.
18.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.74 جنيه للشراء.
18.86جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.7 جنيه للشراء.
18.85 جنيه للبيع.

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