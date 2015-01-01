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ميركل تقاوم مرضها بطريقة لافتة أمام الكاميرات

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 01:05 م
ميركل تقاوم مرضها بطريقة لافتة أمام الكاميرات
ميركل
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وكالات
 
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قاومت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بطريقة لافتة، اليوم الأربعاء، الرعشة التي أصابتها للمرة الرابعة أمام عدسات الكاميرات خلال استقبالها رئيس وزراء فنلندا.

 

ووقفت "المرأة الحديدية"، بحسب اللقب الذي يطلق عليها، بثبات خلال المراسم الرسمية لاستقبال ضيفها الفنلندي، وذلك بعدما بدت عليها في بداية الأمر، حالة الارتعاش، وصمدت متماسكة حتى انتهاء المراسم.

 

ولاحقا، نقلت "رويترز" عن المتحدث باسم المستشارة الألمانية تأكيده أنها بخير.

 

وكانت ميركل (64 عاما)، أصيبت أكثر من مرة علنا بوعكة صحية، سببت لها ارتعاشا، وعدم استقرار عند وقوفها.

 

وبينما قالت ميركل إن سبب رعشتها في المرة الأولى، ناتج عن تعرضها للجفاف، تعززت المخاوف من إصابة ميركل بمرض خطير متعلق بالأعصاب أو غير ذلك، وفق وسائل إعلام غربية.

 

وفي هذا السياق، قال الدكتور مايك فيتزباتريك في وقت سابق لصحيفة "دايلي تلغراف" إنه "ليس من الطبيعي أن ترتعش عندما تتعرض للجفاف، بل من الممكن أن ترتعش عندما تتضور جوعا"، وأضاف أن "أسباب الرعشة تختلف، فمن الممكن أن تنتج عن ارتفاع حرارة الجسم، أو عن نوبة من الخوف، أو عن مرض الملاريا، الذي يبدو احتمالا غير مستبعد".

 

وتعد ميركل من أكثر السياسيين المؤثرين في أوروبا، وقد أعلنت أنها ستتنحى عند نهاية ولايتها الرابعة في العام 2021.

 

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