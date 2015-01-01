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تكريم هنادي مهنا عن تألقها في دراما رمضان ٢٠١٩ بمكتبة الإسكندرية (فيديو)

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 01:02 م
تكريم هنادي مهنا عن تألقها في دراما رمضان ٢٠١٩ بمكتبة الإسكندرية (فيديو)
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يارا أحمد
 
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حرص المعهد العالي للإعلام علي تكريم الفنانة هنادي مهنا، وذلك عن تألقها في عدد من الأعمال التي تم عرضها خلال موسم دراما رمضان الماضي، وذلك خلال احتفالية تخرج الدفعة الرابعة بمكتبة الإسكندرية.


حيث تم تكريمها علي مشاركتها في ثلاث أعمال رمضانية وهم "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، حيث جسدت دور آمال كتخا، وأيضا مسلسل "حكايتي" مع الفنانة ياسمين صبري، ومسلسل "وضع أمني" مع عمرو سعد.

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