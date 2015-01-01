غدا.. انطلاق المؤتمر الدولي الـ6 لقطاع خدمة المجتمع بـ"بنات عين شمس"

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس المؤتمر الدولي السادس للقطاع بعنوان "الصحة النفسية وتنمية المجتمع"، وذلك غدا الخميس في تمام العاشرة صباحاً بدار ضيافة الجامعة، وذلك تحت رعاية ا.د عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة و ا.د. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و ا.د. رقية شلبى عميدة الكلية ورئيسة المؤتمر و ا.د. مى حلمى وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ومقررة المؤتمر.





واوضحت ا.د. رقية شلبى ان المؤتمر يهدف إلى تحديد العلاقة بين التنمية المجتمعية و الصحة النفسية و رفع مستوى كفاءة العاملين فى مجال الصحة النفسية و توفير مناخ لتبادل الخبرات المحلية والعالمية بين الباحثين والممارسين فى هذا المجال.





كما أضافت ا.د. مى حلمى ان المؤتمر يناقش العديد من المحاور من بينها: الصحة النفسية من المنظور التربوى والمجتمعى و الصحة النفسية من الطفولة إلى الشيخوخة و الصحة النفسية للمرأة و ذوى الاحتياجات الخاصة.



