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نيانت يدير موقعة تونس ومدغشقر في بطولة إفريقيا

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 01:00 م
نيانت يدير موقعة تونس ومدغشقر في بطولة إفريقيا
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محمد الصو
 
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الكاميروني أليوم نيانت لإدارة مباراة ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بين تونس ومدغشقر، والتى ستقام غدًا باستاد السلام.


وسيساعد نيانت مواطنيه إيفاريست مينكواندي وإلفيس نوفو، والحكم الرابع سيكون اريك اوتوجو من الجابون، والفرنسي بينوا ميلوت سيكون مسؤولاً عن حكم الفيديو المساعد "VAR".


تجدر الإشارة إلى أن حكم الفيديو المساعد ستظهر للمرة الأولى فى تاريخ كأس أمم أفريقيا بدءًا من ربع النهائي والذي ينطلق اليوم بمواجهة السنغال وبنين في السادة مساءا.

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