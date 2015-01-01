استمرار اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بنوعية عين شمس

تواصل جامعة عين شمس لليوم الثاني، أختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بكلية التربية النوعية بقسمى التربية الفنية والتربية الموسيقية، للعام الجامعى 2019- 2020.





حيث خاض الاختبارات حتى الآن 51 طالب وطالبة، ومن المقرر أن تزيد أعداد المتقدمين للاختبارات عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة.

صرحت بذلك أ.د. أماني حنفي عميد الكلية.





وأضافت أن الاختبارات تستمر حتى 20 من يوليو الجاري ، مؤكدة أن الكلية استعدت لهذه الإختبارات، حيث تم إعداد قاعات امتحانية و لجان للمراقبة والتصحيح و المراجعة للإمتحان النظري الموحد في المعلومات العامة في مختلف المجالات الفنية و الموسيقية، فضلاً عن المقابلات الشخصية ، وتتم الإختبارات تتم تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس.



