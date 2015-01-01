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ننشر أسماء المحامين الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 12:59 م
ننشر أسماء المحامين الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم
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منى صموئيل
 
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ننشر كشوفا بأسماء المحامين الجدد ممن اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم، حتى أول يوليو الحالي، طبقًا للبروتوكول المبرم بين النقابة العامة للمحامين ومصلحة الطب الشرعي، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وتضم الكشوف نتيجة الكشف الطبي لمحافظات: البحر الأحمر، وطنطا، وأسوان، والإسكندرية، وبني سويف، والمنوفية، والمنيا، وبور سعيد، وسوهاج، والقليوبية، وقنا، ودمياط، ودمنهور، والفيوم، وكفر الشيخ، والمنصورة.

وتبدأ المصلحة في إرسال كشوف بأسماء جميع المحامين الذين خضعوا للكشف الطبي من فرعيات الجمهورية للتأكد من صحة وسلامة من يقيد بنقابة المحامين لأول مرة، بعد التنسيق مع الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس قطاع الطب الشرعي، لتوريد البيانات والنتائج أولًا بأول لكل حالة على حدة.

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