تواصل فعاليات معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة.. ولقاء مع الكاتب الصحفي عبد السلام فاروق

تتواصل بجامعة القاهرة فعاليات معسكر قادة المستقبل في نسخته الثالثة والذي تنظمه الجامعة لطلابها صيف هذا العام، تحت عنوان " تطوير العقل المصري.. فتح مسارات المشاركة والبناء وريادة الأعمال".





وشهدت قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية للطلبة، الثلاثاء 9 يوليو الجاري، لقاءًا مفتوحًا مع الطلاب ضمن لقاءت المعسكر، مع الكاتب الصحفي عبد السلام فاروق مدير تحرير الأهرام المسائي، وبحضور الدكتور عبد الله التطاوي المستشار الثقافي لرئيس جامعة القاهرة، ومنسقي الأنشطة الطلابية، والطلاب.





وتأتي هذه اللقاءات، في إطار مشروع فكرى تتباه جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ليستهدف تطوير العقل المصري وبناء مجتمع جديد قائم على التفكير العلمي.





وقال الكاتب الصحفي عبد السلام فاروق، إن العقل المصري والعربي يواجه تحديات غير مسبوقة، في الوقت الراهن، لأننا نعيش في عولمة الفوضي وتأتي إلينا يوميٱ العديد من الفيديوهات والصور والأخبار المغلوطة، مشيرآ إلي ان الحكومة البريطانية رصدت نحو 22 مليون دولار لمكافحة اﻷخبار الكاذبة.





وأضاف الكاتب الصحفي عبد السلام فاروق، أن الإعلامي مطالب بالبحث عن الأسباب الكامنة خلف أي مشكلة وربما يضع وجهة نظر منطقية تكون جسرا للحوار مع صانع القرار أو العقول الشابة المتفتحة.





وأشار عبد السلام فاروق، إلي أن وسائل الإعلام الحديثة أو ما يطلق عليه الإعلام الرقمي "multi media" الذي يتم استخدامه بشكل مكثف الآن، خاصة بعد المشكلات التي تعرضت لها وسائل الإعلام في مصر منذ عام 2011، موضحا أن هناك صراعٱ ضخمٱ علي الشاشة يعبر عن المصالح.





ولفت الكاتب الصحفي عبد السلام فاروق، إلي أن هناك بعض الدول الغربية التي لديها قنوات ومواقع إخبارية تتحدث باللغة العربية مباشرة، مشيرٱ إلى أن وسائل الإعلام المصرية لعبت دورا بارزٱ في نقل المعارف، كما أن وسائل الإعلام التقليدية تلعب دورٱ هامٱ في تشكيل وقيادة الرأي العام ونقل المعرفة والتنوير. وأضاف أن وسائل الإعلام المصرية تعبر عن مشكلات وتقوم بمحاولة نقلها لصانع القرار لاتخاذ قرار صائب بشأنها.





وتطرق عبد السلام فاروق، لحروب الجيل الخامس، قائلٱ: " تعد حروب الجيل الخامس، من الحروب الخطيرة، فهي حروب رقمية تقتل دون إراقة الدماء وتستخدم أحدث التقنيات في مجال الاتصال وتحقق مصالح أفراد وجماعات ودول عن طريق الموبايل والإنترنت".





وأكد علي ضرورة تطوير العقل المصري من أجل محاربة الإرهاب، مشيدٱ بالمشروع الفكري الذي تتبناه جامعة القاهرة برعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد الخشت والذي يهدف لتطوير العقل المصري في مواجهة الأفكار المنغلقة والتمييز بين الصحيح.