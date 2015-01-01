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المشرعون في ألاسكا في مواجهة مع الحاكم بشأن تخفيضات التعليم

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 12:55 م
المشرعون في ألاسكا في مواجهة مع الحاكم بشأن تخفيضات التعليم
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ترجمة: دينا الشريف
 
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كان مشرعون ألاسكا يتجهون لمواجهة مع الحاكم "مايك دونليفي" اليوم الأربعاء لمحاولة وقف محاولته لخفض الإنفاق على التعليم العالي - وهي خطوة حذرت الجامعة الرئيسية في الولاية من أنها قد تجبرها على الإفلاس.

وقال ديموقراطيون من الأقليات وبعض الجمهوريين إنهم ما زالوا يعملون للحصول على الأصوات لتجاوز التخفيضات البالغة 41٪ من قبل الجمهوريين في جلسة خاصة للمجلس التشريعي للولاية.

وقالت جامعة ألاسكا إن التخفيضات - بما في ذلك 130 مليون دولار من ميزانياتها - ستجبرها على إغلاق البرامج وتسريح ما يصل إلى 40 في المائة من الموظفين.

وقال دنليفي في سنته الأولى كحاكم: "إن حق النقض في ميزانيته ضروري لتقليص ما يراه بمثابة إنفاق متضخم، ولمواكبة التراجع طويل الأجل في عائدات النفط الحكومية".

واحتاج المشرعون إلى 45 صوتًا - ثلاثة أرباع الهيئة التشريعية للولاية - لإلغاء التخفيضات. ولم يذكر الديمقراطيون الذين حصلوا على 22 مقعدًا مدى قربهم من هذا الهدف.

وكتب رئيس جامعة ألاسكا جيم جونسن إلى الطلاب والموظفين يوم الجمعة، محذرا من أن التخفيضات "ستوجه ضربة مؤسسية وسمعة قد لا نتعافى منها على الأرجح".

وقال: "أعتقد أنه بإمكانهم تحويل الجامعة إلى جامعة أصغر حجمًا أصغر حجمًا، ولكنها ما زالت إيجابية للغاية ومثمرة هنا في نصف الكرة الشمالي".

ويقع المركز الدولي لأبحاث القطب الشمالي في حرم جامعة فيربانكس.

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المزيد عن: تخفيض التعليم التجاوز الاسكا
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