ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة في الوادي الجديد (صور)

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 12:54 م
إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة في الوادي الجديد (صور)
Advertisements
طباعة
هدير محمود
 
Advertisements
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، حملة مكبرة لإزالة التعديات، والتي وصلت إلى 14 حالة وذلك شمال أرض النور بالخارجة بواقع 11 حالة تعدٍ و3 حالات بمنطقة بئر 1 بالخارجة.

وجاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد بإزالة التعديات لاستعادة هيبة الدولة والقضاء على فكرة أراضي وضع اليد وعدم التعدي على حرمة أملاك الدولة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
السنغال
-
x
18:00
-
بنين
نيجيريا
-
x
21:00
-
جنوب إفريقيا