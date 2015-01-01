إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة في الوادي الجديد (صور)

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، حملة مكبرة لإزالة التعديات، والتي وصلت إلى 14 حالة وذلك شمال أرض النور بالخارجة بواقع 11 حالة تعدٍ و3 حالات بمنطقة بئر 1 بالخارجة.



وجاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد بإزالة التعديات لاستعادة هيبة الدولة والقضاء على فكرة أراضي وضع اليد وعدم التعدي على حرمة أملاك الدولة.