وحيد ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية

انتظم محمود وحيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الاربعاء بعد تعافيه من الالام التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.









وكان وحيد قد خضع لفترة علاج طبيعي وأصبح جاهزا للمشاركة بشكل في التدريبات الجماعية للفريق.









وخاض الأهلي مرانا قويا صباح اليوم على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي الإسبانية التي تستضيف معسكر الاعداد الخارجي للفريق.



