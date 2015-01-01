ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وحيد ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 12:50 م
وحيد ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية
Advertisements
طباعة
علي نبوي ومحمد الصو
 
Advertisements
انتظم محمود وحيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الاربعاء بعد تعافيه من الالام التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.


وكان وحيد قد خضع لفترة علاج طبيعي وأصبح جاهزا للمشاركة بشكل في التدريبات الجماعية للفريق.


وخاض الأهلي مرانا قويا صباح اليوم على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي الإسبانية التي تستضيف معسكر الاعداد الخارجي للفريق.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
السنغال
-
x
18:00
-
بنين
نيجيريا
-
x
21:00
-
جنوب إفريقيا