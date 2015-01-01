السجن 10 سنوات لشخص زور حكم محكمة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، مواطن بالسجن 10 سنوات، لقيامه بالتزوير في حكم المحكمة الإدارية العليا، للتعين في إدارة ههيا التعليمية.





صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق نباتة.





تعود أحداث القضية رقم 2446 لسنة 2018 جنايات ههيا، لقيام " م ش ع م" في غضون عام 201 وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية إشترك وأخر مجهول بطريق الإتفاق والمساعدة، في إرتكاب تزوير في محررين رسميين هما حكم المحكمة الإدارية بالشرقية، رقم 6642 لسنة 3 ق، إستمارة صرف المرتب صادرة من إدارة ههيا التعليمية، وذلك عن طريق الإصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة.





وتبين من تحريات المقدم فؤاد إسماعيل، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم قام بإستبدل إسم الصادر لصالحها الحكم بإسمه في حكم المحكمة الإدارية، وعليه توقعات مزورة منسوبة للمحكمة الإدارية بالشرقية، وكذلك إستمارة صرف المرتب غير صادرة من مدرسة ههيا الإعدادية وقدمها للإدارة التعليمية بههيا وتم تعينه علي أثره.



