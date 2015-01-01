وكيل تموين الوادي الجديد يعلن وصول 108 بطاقة تموينية جديدة
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 11:38 ص
هدير محمود
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أعلن اليوم الأربعاء وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، معاذ عبدالرحيم، عن وصول 108 بطاقات تموين ذكية جديدة (بدل فاقد– بدل تالف– فصل اجتماعي) إلى المديرية والإدارات التابعة لها.
وأكد، وكيل مديرية التموين بالمحافظة، تسليم البطاقات للإدارات التموينية، بواقع 6 بطاقات لمركز بلاط، 8 بطاقات لمركز باريس، 17 بطاقة لمركز الفرافرة، و32 بطاقة لمركز الداخلة، و40 بطاقة لمركز الخارجة، 4 بطاقات لمكتب تموين قرية بولاق، جنوب مركز الخارجة، و4 بطاقة تموين لمكتب تموين قرية المنيرة، شمال واحة الخارجة.
وأضاف،وكيل المديرية، إنه تم التشديد والتنبيه على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، كما جرى التشديد على مديري الإدارات الفرعية، على مستوى المحافظة، بتوزيع وتسليم البطاقات لأصحابها، وتفعيلها للصرف، في أسرع وقت لصرف مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.
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