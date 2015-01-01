أمل رزق بعد حادث ابنتها: "هقول كلام يزعل ومش هسكت"



عبرت الفنانة أمل رزق، عن استيائها من تجاهل نقابة المهن التمثيلية برئاسة دكتور أشرف زكي، لحادث ابنتها الفنانة الشابة لمى كتكت، مهددة بتصعيد الأمر.





وكتبت "رزق" عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "إلى كل الناس الجدعه الى بتحبنى ونتى واصحابها عملوا حدثه موت وحالياً فى الستشفى وكعاده النقابه لم تفعل شئ".





وأضافت: "وبنتى لوحدها وبطولها ربنا فوق الكل وحمينا الى كل الصحافين الجدعان الى وقوف معايه فى شدتى مستنياكوا فى المستشفى لان لا قدر الله لو بنتى جرلها حاجه هقول كلام هيزعل ومش هسكت وللعلم بنتى اصغر نقابيه والكارنيه لمى اقدر هصوره مش قادره اكتب اكتر من كده من امبارح على ما اتمالك اعصابى والعربيه اترمت على الطريق".