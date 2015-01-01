سريلانكا تناقش اقتراحًا بحجب الثقة عن الحكومة

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يناقش برلمان سريلانكا اقتراحًا بحجب الثقة عن الحكومة تتهم فيه المعارضة التحالف الحاكم بالفشل في منع التفجيرات الانتحارية في عيد الفصح والتي أودت بحياة أكثر من 250 شخصًا.



بدأ النقاش اليوم الأربعاء بعد أن تقدمت جبهة تحرير الشعوب الماركسية المعارضة بمذكرة تتهم فيها الحكومة بالفشل في منع هجمات 21 أبريل، على الرغم من "توفر معلومات مناسبة بشأن الإرهابيين الانتحاريين".



تعرضت الحكومة لانتقادات شديدة لتجاهلها تقارير المخابرات شبه المحددة قبل الهجمات. وصرح النائب المعارض أنورا ديساناياكا، عند تقديم المذكرة،ان الحكومة "ليس لها حق أخلاقي أو مبرر" في حكم البلاد.



قام سبعة مفجرين انتحاريين من جماعة إسلامية محلية بمهاجمة ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة.

