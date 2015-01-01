سريلانكا تناقش اقتراحًا بحجب الثقة عن الحكومة
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 11:35 ص
ترجمة منار طارق
Advertisements
Advertisements
يناقش برلمان سريلانكا اقتراحًا بحجب الثقة عن الحكومة تتهم فيه المعارضة التحالف الحاكم بالفشل في منع التفجيرات الانتحارية في عيد الفصح والتي أودت بحياة أكثر من 250 شخصًا.
بدأ النقاش اليوم الأربعاء بعد أن تقدمت جبهة تحرير الشعوب الماركسية المعارضة بمذكرة تتهم فيها الحكومة بالفشل في منع هجمات 21 أبريل، على الرغم من "توفر معلومات مناسبة بشأن الإرهابيين الانتحاريين".
تعرضت الحكومة لانتقادات شديدة لتجاهلها تقارير المخابرات شبه المحددة قبل الهجمات. وصرح النائب المعارض أنورا ديساناياكا، عند تقديم المذكرة،ان الحكومة "ليس لها حق أخلاقي أو مبرر" في حكم البلاد.
قام سبعة مفجرين انتحاريين من جماعة إسلامية محلية بمهاجمة ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة.
بدأ النقاش اليوم الأربعاء بعد أن تقدمت جبهة تحرير الشعوب الماركسية المعارضة بمذكرة تتهم فيها الحكومة بالفشل في منع هجمات 21 أبريل، على الرغم من "توفر معلومات مناسبة بشأن الإرهابيين الانتحاريين".
تعرضت الحكومة لانتقادات شديدة لتجاهلها تقارير المخابرات شبه المحددة قبل الهجمات. وصرح النائب المعارض أنورا ديساناياكا، عند تقديم المذكرة،ان الحكومة "ليس لها حق أخلاقي أو مبرر" في حكم البلاد.
قام سبعة مفجرين انتحاريين من جماعة إسلامية محلية بمهاجمة ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة.
Advertisements
المزيد عن: حكومة سريلانكا حجب الثقة البرلمان
- "تمت بمساعدة شبكة دولية".. ماذا قالت الحكومة السريلانكية عن التفجيرات الدامية؟
- رويترز: شرطة سريلانكا تحتجز سوريا للاستجواب حول الهجمات
- مسؤول سريلانكى: تفجيرات سريلانكا انتقاما لهجوم المسجدين بنيوزيلندا
- السفيرة الأمريكية: جماعات أجنبية متورطة فى هجوم الكنائس بسريلانكا
- بـ"الحظر والملاحقة الأمنية" سريلانكا تُحاول مُحاربة الإرهاب.. ومدير الشرطة يرفض الاستقالة
- تفاصيل مداهمة مخبأ داعش بسريلانكا.. انتحاريون و6 أطفال
- رئيس سريلانكا يأمر بترحيل الأجانب المخالفين
- سريلانكا: مقتل والد وشقيقي مخطط التفجيرات بعد مصرعه مع اثنين من إخوانه
- سريلانكا تجمد الحسابات البنكية لـ 41 إرهابيا مشتبها بهم
- الهند وسريلانكا تتفقان على تكثيف جهود مكافحة الإرهاب