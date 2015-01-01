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البنوك التجارية تقود بورصة "البحرين" للصعود بمستهل التعاملات

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 11:34 ص
البنوك التجارية تقود بورصة البحرين للصعود بمستهل التعاملات
بورصة البحرين
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نيفين سمير
 
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.05% رابحا 0.72 نقطة ليصل إلى مستوى 1539.04 نقطة، مدفوع بصعود قطاعى البنوك التجارية والصناعة.


وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 6.9 مليون سهم، بقيمة قدرها 2.1 مليون دينار  بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.54% مدفوعا بصعود سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.22%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.21، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.4% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.64%، عقارات السيف بنسبة 1.48%.
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