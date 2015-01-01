صحيفة: أمير قطر يتعرض لإهانة في واشنطن
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 11:34 ص
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- صحيفة: أمير قطر يتعرض لإهانة في واشنطن