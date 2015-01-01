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صحيفة: أمير قطر يتعرض لإهانة في واشنطن

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 11:34 ص
صحيفة: أمير قطر يتعرض لإهانة في واشنطن
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