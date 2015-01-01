ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عمرو الشاذلي يكشف تفاصيل تعاونه مع كريم محسن ومحمد فضل شاكر

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 11:29 ص
عمرو الشاذلي يكشف تفاصيل تعاونه مع كريم محسن ومحمد فضل شاكر
Advertisements
طباعة
نور طلعت
 
Advertisements

كشف الملحن عمرو الشاذلي، تفاصيل تعاونه مع الفنان كريم محسن، والمطرب الشاب محمد فضل شاكر، ولؤي، وموسي.


وقال عمرو، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني":"أتعاون مع الفنان كريم محسن، في أغنية "دراما" من كلمات عمر عبده علي، ولحني بالمشاركة مع شقيقي أحمد الشاذلي، ومن توزيع محمد شقيق، كما أتعاون مع الفنان محمد فضل شاكر، في أغنية من كلمات الشاعر عمرو المصري.


وأضاف "الشاذلي": "وألحن للفنان لؤي، أغنية "دراما" من كلمات طارق درويش، وتوزيع محمد شفيق".


وكشف "الشاذلي" عن تعاونه مع موسى قائلا: "وأتعاون أيضا مع المطرب موسي، في أغنية"دراما" من كلمات أحمد المالكي، وشاركني لحنها شقيقي أحمد الشاذلي، وفي أغنية أخري "رومانسية" من كلمات عمرو المصري، ولحني".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
السنغال
-
x
18:00
-
بنين
نيجيريا
-
x
21:00
-
جنوب إفريقيا