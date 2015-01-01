عمرو الشاذلي يكشف تفاصيل تعاونه مع كريم محسن ومحمد فضل شاكر
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 11:29 ص
نور طلعت
Advertisements
Advertisements
كشف الملحن عمرو الشاذلي، تفاصيل تعاونه مع الفنان كريم محسن، والمطرب الشاب محمد فضل شاكر، ولؤي، وموسي.
وقال عمرو، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني":"أتعاون مع الفنان كريم محسن، في أغنية "دراما" من كلمات عمر عبده علي، ولحني بالمشاركة مع شقيقي أحمد الشاذلي، ومن توزيع محمد شقيق، كما أتعاون مع الفنان محمد فضل شاكر، في أغنية من كلمات الشاعر عمرو المصري.
وأضاف "الشاذلي": "وألحن للفنان لؤي، أغنية "دراما" من كلمات طارق درويش، وتوزيع محمد شفيق".
وكشف "الشاذلي" عن تعاونه مع موسى قائلا: "وأتعاون أيضا مع المطرب موسي، في أغنية"دراما" من كلمات أحمد المالكي، وشاركني لحنها شقيقي أحمد الشاذلي، وفي أغنية أخري "رومانسية" من كلمات عمرو المصري، ولحني".
Advertisements