عمرو الشاذلي يكشف تفاصيل تعاونه مع كريم محسن ومحمد فضل شاكر

كشف الملحن عمرو الشاذلي، تفاصيل تعاونه مع الفنان كريم محسن، والمطرب الشاب محمد فضل شاكر، ولؤي، وموسي.





وقال عمرو، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني":"أتعاون مع الفنان كريم محسن، في أغنية "دراما" من كلمات عمر عبده علي، ولحني بالمشاركة مع شقيقي أحمد الشاذلي، ومن توزيع محمد شقيق، كما أتعاون مع الفنان محمد فضل شاكر، في أغنية من كلمات الشاعر عمرو المصري.



