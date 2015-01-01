الرجاء المطروحي يواجه المصري البورسعيدي وديا غدا

يخوض نادي الرجاء المطروحي بقيادة هاني العقبي، غدا الخميس في الخامسة والنصف مساء، ثاني مبارياته الودية أمام المصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال في إطار إستعدادا الفريق المطروحي لبداية الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.









ويسعي هاني العقبي علي تجهيز لاعبية ورغبتة في زيادة الإنسجام بين اللاعبين الجدد والقدامي.









وسبق للرجاء خوض أولي مبارياتة أمام نادي العبور السكندري وحقق الفوز بهدفين نظيفين.









يذكر أن نادي الرجاء قد بدأ فترة الاعداد السبت 30 يونيو بمدينة برج العرب بالاسكندرية وتسعي إدارة النادي بقيادة سعد صندوق في تلبية إحتياجات الفريق للعودة مجددا للدوري الممتاز.



