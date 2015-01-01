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رئيس جهاز الشروق: تنفيذ ١٨ قرار سحب واسترداد أراضٍ لم يتم البناء عليها خلال المدة المحددة

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 11:15 ص
رئيس جهاز الشروق: تنفيذ ١٨ قرار سحب واسترداد أراضٍ لم يتم البناء عليها خلال المدة المحددة
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أحمد الشيخ
 
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صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ ١٨ قرار سحب واسترداد لقطع أراض لم يلتزم المواطنون المخصصة لهم بالبناء عليها خلال المدة المحددة، ولم يقوموا بسداد المستحقات المالية.

وأكد المهندس عبدالرؤوف الغيطى، أنه جارٍ استكمال تنفيذ ٤٤ قرار سحب واسترداد لقطع الأراضى، وجارٍ حصر كل قطع الأراضى بالمدينة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن جهاز المدينة لن يتوانى عن تنفيذ القانون، من أجل تحصيل حقوق الدولة، وتحقيق التنمية العمرانية المطلوبة بالمدينة.


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