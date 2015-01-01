متحدث العاصمة الإدارية: "جاهزون لانتقال الحكومة العام المقبل"
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 11:30 ص
أمنية فوزي
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قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن معدلات التنفيذ في العاصمة الإدارية الجديدة تسير وفقًا للمخطط له.
وتابع "الحسيني"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء: "نركز الآن في الحي الحكومي، وأنجزنا فيه ما يتجاوز الـ55%".
وأشار إلى أن المرافق ستدخل في كامل العاصمة الإدارية وتحديدًا الحي الحكومي بنهاية العام الجاري، متابعًا: "جاهزون لانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة العام المقبل".
وتابع "الحسيني"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء: "نركز الآن في الحي الحكومي، وأنجزنا فيه ما يتجاوز الـ55%".
وأشار إلى أن المرافق ستدخل في كامل العاصمة الإدارية وتحديدًا الحي الحكومي بنهاية العام الجاري، متابعًا: "جاهزون لانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة العام المقبل".
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