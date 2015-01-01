جاريث بيل يرفض الصين ويرحب بالعودة للبريميرليج

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم عن الوجهة المرغوبة من قبل الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن جاريثبيل رفض عدة عروض من الدوري الصيني من أجل الرحيل عن صفوف ريال مدريد في الصيف الجاري.





وتابعت الصحيفة المقربة من ريال مدريد أن الدولي الويلزي يعتقد بأنه مستقبله بعيد عن الصين ويرغب في اللعب بفريق من كبار أوروبا في الموسم المقبل إذا رحل عن ريال مدريد.





وأشارت الصحيفة إلى أن بيل يعتقد بأن وجهة الدوري الإنجليزي هى الأقرب له في الصيف الجاري التي يغلق فيها القيد في 8 من أغسطس المقبل.





وشددت الصحيفة على أن بيل فاز في حربه مع ريال مدريد بالتواجد ضمن جولة الاعداد للموسم الجديد لأنه يرغب في الاستمرار في صفوف الفريق الملكي بسبب عقده ينتهي بعد 3 سنوات.





وختمت الصحيفة تقريرها بأن بيل سعيد في ريال مدريد هو وعائلته ولن يرضى بالرحيل عن صفوف الفريق الملكي إلا بعرض مالي مرضي له علما بأنه يحصل على 17 مليون يورو سنويا من المرينجي.



