سقوط 3 عاطلين كونوا عصابة لسرقة المواطنين وخطف الهواتف والحقائب ببنها

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 عاطلين كونوا عصابة لسرقة المواطنين وخطف الحقائب وأجهزة المحمول منهم باستخدام دراجة بخارية في الشوارع، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.





تلقي العميد حسين جندية مأمور مركز شرطة بنها، معلومات تفيد بتكوين كل من "ياسين م. ي."، و"أحمد ا. ا."، و"حمادة ش."، عاطلين، تشكيل عصابي.





وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تمكن العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة المرورية حال استقلالهم دراجتين بخاريتين، وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء و3 أقنعة سمراء اللون و11 هاتف محمول، و3800 جنيه.





وبتطوير مناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم وقائع أخرى، وبعرض المسروقات على المجني عليهم تعرفوا عليها، وجري اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة.