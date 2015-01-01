هند صبري:أتمنى تقديم عمل كوميدي يشبه مسلسل "عايزة اتجوز"

قالت النجمة هند صبري إنها تتمنى تقديم عمل كوميدي يشبه مسلسل "عايزة اتجوز" التى قدمته من حوالى 9 سنوات وحقق نجاحا كبيرا ولكن المهم السيناريو القوى الذى يكرر النجاح نفسه اذا وجدته سوف تفعل ذلك حيث أن المسلسل كان يمثل خطوة مهمة فى مشوارها الفني .

وأضافت أنها تنتظر طرح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" والمقرر طرحه في موسم العيد المقبل وتشارك في بطولته بجانب النجم كريم عبدالعزيز ونيللي كريم واياد نصار ومن تأليف احمد مراد واخراج مروان حامد وانتاج سينرجى .

أحداث الفيل الأزرق 2 تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

يذكر أن الجزء الثاني من “الفيل الأزرق” يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللي كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبري في الجزء الثاني، كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الفيلم، من إنتاج شركة “سينرجى فيلم